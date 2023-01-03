Adalet Bakanlığı’ndan hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge 

Adalet Bakanlığı, hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge yayımladı.

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İnsan hakları örgütleri, uzun yıllardır hasta ve yaşlı hükümlülerin tahliye edilmesi için mücadele yürütüyordu. İlerleyen hastalıklarına rağmen cezaevinde tutulan hükümlüler yaşamlarını yitiriyor.

Son olarak 28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla ‘Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler’ başlıklı genelge yayımlandı.

Genelgeye göre cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek. Genelgeye göre Adli Tıp Kurumu sadece sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespit etmekle yetinecek.

Genelgede, Anayasa’nın 104. maddesinin 16’ıncı fıkrasına göre ‘Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişileirn cezalarını hafifletmek ve kaldırmak’ görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ait olduğu bildirildi.

Genelgede yer alan maddeler şöyle:

* Hükümlülerin durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilmesi.

* Hükümlüye tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alındıktan sonra evvelce verilmiş tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan bilimsel ve teknik görüş istenilmesi.

* Adli Tıp Kurumu’na görüş için gönderilen evrakın tasdikli birer örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyasında saklanması.

* Hükümlünün, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumu’nun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmemesi.

* Adli Tıp Kurumu’nun hükümlüde bahsedilen hastalıkları tespit etmesi halinde ilgili evrakın derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi.

* Adli Tıp Kurumu’nun hükümlüde, “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” hallerinin bulunmadığına dair teşhis ve tespiti durumunda sadece kurumun bu teşhis ve tespitini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneğinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi.

* Hükümlünün veya kanunu temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan işlemleri reddetmesi halinde cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususunun değerlendirilmesi.

* Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine tevessül olunamayacağından, bu şekilde talebin tahliye işlemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde takdir edilmesi.