Vural Avar’ın ölümünden sonra Demirtaş: Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Emekli korgeneral Vural Avar’ın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından hasta tutukluların durumuna dikkat çekti: “Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir.”

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde hayatını kaybetti.

Emekli generallerden Erol Özkasnak ve Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar’ın uzun süredir demans hastası olduğu biliniyordu

Demirtaş, son iki yılda Avar’la aynı şekilde cezaevinde hayatını kaybeden hasta tutuklular Halil Güneş ve Nusret Muğla’nın fotoğraflarını olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şunları kaydetti:

“Hasta tutsaklar devlete, hükümete emanettir ve cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir. Cezaevlerinde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hasta tutsaklar için acilen özgürlük çağrımı yineliyorum.”