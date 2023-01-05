28 Şubat davası hükümlüsü Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında hükümlü olarak cezaevinde olan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç eşi ve çocuğuyla görüş sırasında baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre eşi ve çocuğuyla görüş sırasında iki kez fenalaşan Kılınç, ailesi ve infaz memurlarının müdahalesiyle kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.

Kılınç’ın Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da belirtiliyor.

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti. Hakkı Kılınç ile Vural Avar aynı odayı paylaşıyordu.

Avar’ın hayatını kaybetmesi gözleri hasta hükümlülere çevirmişti. Bu konuda tepkilerin yükselmesinin ardından Adalet Bakanlığı hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge yayımlamıştı.