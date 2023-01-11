Çorlu tren katliamı davası 21 Mart 2023’e ertelendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı dava 21 Mart 2023 tarihine ertelendi.

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Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün haberine göre davanın 13’üncü duruşması Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda bugün görüldü.

Duruşma, sanıklar TCDD 1’inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Nihat Arslan ile Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli’nin savunmalarının ardından verilen bir saatlik aradan sonra, tren faciası tarihinde TCDD Demiryolu Servis Müdürü Mümin Karasu’nun savunmasının alınmasıyla devam etti.

Karasu, savunmasında şunları söyledi: “Savcı hanımın TCDD mevzuatına hâkim olmadığı kanaatindeyim. Görevim, demiryolu servis müdürüdür. Yol Müdürlüğü diye bir kurum yoktur. Hadiseden önce demiryolu bakım müdürlüklerine en az iki defa yazılı uyarı geçilmesine rağmen görevini yerine getirmemiştir. Bilirkişi, benim yazdığım yazılı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtmişken, herkes, yazılı ve sözlü olarak uyarmama rağmen hedef gösteriliyorum. Servis müdürlüklerinin tek başına fiziken sahadaki işleri takip etmesi mümkün değildir. Ben servis müdürü olarak uyarı yazılarını yazarak görevimi yerine getirmişken bilinçli taksirle yargılanıyorum ancak demiryolu bakım müdürü ve alt kademeler basit taksirle yargılanıyorlar.”

Hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in dedesi Mehmet Öz, sanık savunmasının ardından beyanda bulundu. Öz, şunları dedi: “Alt yapı ve üst yapı ile ilgili mahkeme, ‘TCDD ye soralım’ dedi. Bir, iki celse sonra cevap geldi öyle bir çalışma yapılmamış. Sanıklara bakıyorum, ‘Üst yapı çalışması yapılmış’ diyorlar. TCDD yalan söylüyorsa siz ne yaptırım uygulayacaksınız? Ben torunumu ikiye bölünmüş olarak buldum. Siz neyden bahsediyorsunuz? Üst sorumlulara gitmiyorsunuz hep aşağıya iniyorsunuz.”

Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz ise, şöyle konuştu: “İki gün önce oğlumun doğum günüydü. 14 yaşına girecekti. Buz gibi mezarına dokunarak doğum gününü kutladım. Sanıklar bizi anladığını söylüyorlar, anlayamazlar. Anlasalardı beş sene beklemezlerdi. İşlerine geldiklerinde her şeyi çok güzel eleştiriyorlar. Heyetinize, savcılığa kafa tutuyorlar. Beş yıldır adalet arıyoruz. Bir gün söylemediğiniz tüm isimler yargı önüne çıkacak.”

Mahkemede, sanıklar da tanık dinletme talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tanık dinletme taleplerinin kısmen kabulüne karar vererek sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 21 Mart 2023 tarihine ertelendi.