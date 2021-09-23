Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çorlu tren faciasının mağdurlarına 21,4 milyon lira tazminat ödenmiş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından 21,4 milyon lira tazminat ödendiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle dört kişiye 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.


TCDD Genel Müdürlüğü, yazılı açıklamasında, ölenlerin yakınları ve yaralananlar tarafından açılan davaların, yargılamanın hangi mahkemede yapılacağı konusunda verilen ‘görevsizlik’ kararları nedeniyle uzadığı kaydedildi.

Açıklamada, TCDD Yönetim Kurulu’nun mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Yargıtay’ın uygulamalarını göz önünde bulundurduğu, bu nedenle bilirkişiden rapor alınarak mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesine karar verdiği belirtildi.

Müdürlük şunları kaydetti: “Yapılan ödemeler, mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlüğümüz tarafından hesaplattırılmıştır. Bugüne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 lira ödeme yapılarak dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir.”

Açıklamada, mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Çorlu tren faciası: Mahkeme, yeni inceleme ve bilirkişi raporu taleplerini reddetti

Çorlu tren faciası: Yeni bilirkişi raporuna göre TCDD’nin ilgili birimleri kusurlu

Çorlu’daki tren kazasında oğlunu kaybeden anneye para cezası

Çorlu faciası davası: Yedi kişilik bilirkişi heyeti inceleme yapacak

Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anneye ‘sosyal medya’ soruşturması

Çorlu faciasında babası ölen çocuk: Babamı kim öldürdü hakim amca?

Çorlu faciası bilirkişi raporu: 10 gün önce resmi uyarı var ama bakım yok

Çorlu’daki tren kazasında ‘asıl kusurlu’ bulunan dört görevliye tutuklama yok

Çorlu’daki tren kazasında ölenler karanfiller ve gözyaşlarıyla anıldı

İMO’dan Çorlu kazası raporu: Seri fren yapılmasaydı tren raydan çıkmayabilirdi

Çorlu’daki tren faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi

CHP’den tren faciası raporu: 138 km’lik mıntıkada sadece bir kişi çalışıyor

TCDD’nin tren kazası raporu: Yağmur sele dönüştü, rayların altı tamamen boşaldı

Makinistlerin ifadesi: Zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı, frene bastık

Bir babanın en ağır yükü…

SON HABERLER

Faiz indirimi: Erdoğan piyasalara karşı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiğinden beri en büyük sınavıyla yüzleşmek üzere. Ya faiz oranlarını sabit tutup Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öfkesiyle uğraşmak zorunda kalacak ya da Erdoğan’ın indirim takvimine uyup piyasaların tepkisiyle karşılaşacak.

TTB’ye göre ‘corona’dan ölenlerin sayısı üç kat fazla

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “TÜİK, Ağustos ayında ölüm rakamlarını açıklayacağını söylemesine rağmen halen açıklamadı. Geçtiğimiz yılın ortalamasına göre mevcut Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı kadar izah edilemeyen fazla ölüm var” dedi.

Yıkıldıktan sonra: Bomonti Fabrikası’nın Diyanet’e tahsisinde kamu yararı yokmuş

Diyanet’e tahsis edildikten sonra ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için yıkılan tarihi Bomonti Bira Fabrikası ile ilgili Mimarlar Odası’nın açtığı davada dosyaya iki bilirkişi raporu girdi. Raporlarda, Diyanet’e tahsis işleminin ve yıkım izninin mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Yargı sürecinin devam etmesine karşın fabrika geçtiğimiz yıl yıkıldı. 