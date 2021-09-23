Çorlu tren faciasının mağdurlarına 21,4 milyon lira tazminat ödenmiş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından 21,4 milyon lira tazminat ödendiği açıklandı.

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Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle dört kişiye 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

TCDD Genel Müdürlüğü, yazılı açıklamasında, ölenlerin yakınları ve yaralananlar tarafından açılan davaların, yargılamanın hangi mahkemede yapılacağı konusunda verilen ‘görevsizlik’ kararları nedeniyle uzadığı kaydedildi.

Açıklamada, TCDD Yönetim Kurulu’nun mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Yargıtay’ın uygulamalarını göz önünde bulundurduğu, bu nedenle bilirkişiden rapor alınarak mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesine karar verdiği belirtildi.

Müdürlük şunları kaydetti: “Yapılan ödemeler, mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlüğümüz tarafından hesaplattırılmıştır. Bugüne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 lira ödeme yapılarak dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir.”

Açıklamada, mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisinin bulunmadığı kaydedildi.