Çorlu tren faciası: Mahkeme, yeni inceleme ve bilirkişi raporu taleplerini reddetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti

AA’nın haberine göre Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Halk Eğitim Merkezi’nin salonunda görülen 8. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Başka bir ile tayini çıkan Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

HES kodu kontrolü yapılarak salona alınanların sosyal mesafeye uygun oturmaları sağlandı.

Sanıklar Polat, Yıldırım ve Çabuk, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

25 Ocak 2022’ye ertelendi

Mahkeme heyeti, kaza yerinde yeni inceleme yapılması ve yeni bilirkişi rapor istenilmesi talebini reddetti. Heyet, Çorlu başsavcılığına kazada fail ya da failler için yürütülen soruşturmaların neticesinin sorulmasına karar verdi.

Duruşma, 25 Ocak 2022’ye ertelendi.