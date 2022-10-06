Çorlu tren faciası davası ertelendi: Bakım müdürü hakkında tutuklama kararı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada sanıklardan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu’nun tutuklanmasına karar verildi, duruşma 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Fotoğraf: Twitter/@TrenKatliami

Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığı’nca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

Davanın 11’inci duruşması yine Çorlu’da başladı.

Aielelerin dava ayrıntılarını paylaştığı Twitter hesabından, şunlar dendi: “Çorlu Tren Katliamı’nın 11’inci duruşması için yeniden Çorlu’dayız. Dosyaya ilk defa eklenen dokuz yeni sanıkla dava yeni başlıyor. Ancak genel müdür İsa Apaydın ve yardımcıları başta olmak üzere tüm sorumlular yargılanana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

#CorluTrenKatliamı’nın 11. duruşması için yeniden Çorlu’dayız. Dosyaya ilk defa eklenen 9 yeni sanıkla dava yeni başlıyor. Ancak Genel Müdür İsa Apaydın ve yardımcıları başta olmak üzere tüm sorumlular yargılanana kadar mücadelemize devam edeceğiz pic.twitter.com/D82ciDi1g5 — Çorlu Tren Katliamı Aileleri (@TrenKatliami) October 5, 2022

Mahkeme başkanı davadaki tüm sanıklara ‘olası kasıt’ suçundan ek savunma isteyip istemediklerini sordu. Sanıklar üzerlerine atılan suçları kabul etmeyerek ek savunma da yapmak istemedi.

Mahkeme, bir kısım katılanlar avukatı Evren İşler’in sanıkların ortak müdaafiliğine dair, menfaat çatışması nedeniyle müdafiinin çekinmesi istemini kabul etti.

Levent Muammer Meriçli ve Nihat Aslan’ın bir sonraki duruşmada hazır bulunmalarını isteyen mahkeme heyeti, Mümün Karasu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Diğer sanıklar hakkında yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken duruşma da 11 Ocak 2023’e erteledi.