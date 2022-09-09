Çorlu tren faciasının soruşturması genişletildi: Dokuz kişiye daha dava açıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin dokuz kamu görevlisine daha dava açıldı. Daha önce yargılanan dört kişiyle birlikte davada yargılananların sayısı 13 oldu.

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AA’nın aktardığına göre Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verildi.

Bu kapsamda ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan N.A, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı L.M, Bakım Servis Müdürü M.K, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı L.K, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı N.A, Yol kontrolörü B.O, mühendisler T.B.Ö, D.P, ve K.B. hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’ne taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlarından dolayı kamu davası açıldı.

Bilirkişi raporunda ‘hava durumunun takip edilmemesi, demir yolu hattının özel muayene edilmediği, menfez bakımının yapılmadığı’ tespitlerine yer verildi.

Dava kapsamında ‘kazanın meydana gelmesinde kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Halkalı 14. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Şefliğinde Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Halkalı 14. demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Onarım Şefliğinde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan yargılanmaları devam ediyor.

İddianamede zanlılar için 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.