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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anneden, Anneler Günü’nü kutlayan TCDD’ye: Adalet istiyoruz


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, Anneler Günü’nü kutlayan Devlet Demiryolları’na (TCDD) sitem etti.

Fotoğraf: Mısra Öz

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya hareket eden tren, 8 Temmuz 2018’de raydan çıkarak devrilmiş, kazada yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukların arasında dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel de vardı.


Twitter hesabı üzerinden TCDD’nin Anneler Günü mesajını alıntılayan Mısra Öz, şunları yazdı: “Evlatları annelerinden ayırıp, sebep olanları yargı karşısına çıkartmayanlar, acılarına saygı duymadığınız annelerin ‘anneler gününü’ kutlayamazsınız. Adalet istiyoruz.”

Faciayla ilgili görülen davada, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti. Bir sonraki duruşma 25 Mayıs’ta.

Öz’ün daha önce hakimlere yönelik “Üç maymunu oynuyorlar. Saray’ın soytarıları” sözü nedeniyle hakkında dava açılmıştı. Savcılık, Mısra Öz’ün ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme de aynı suçtan anneye 8 bin 840 lira para cezası vermişti.

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