Çorlu tren faciası: Duruşma, eksik evrak nedeniyle 25 Mayıs’a ertelendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen 9’uncu duruşmaya, tutuksuz sanıklar yol bakım ve onarım şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı. Başka bir kente tayini çıkan bakım müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin bazıları ve birçok avukat, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Sanıklar Polat, Yıldırım ve Çabuk, duruşmada, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, dava dosyasındaki eksik evrakların beklenmesine karar vererek duruşmayı 25 Mayıs 2022’ye erteledi.

Yakınlarını kaybedenlerin aileleri her duruşma öncesinde olduğu gibi adaletin yerini bulmasını istediklerini vurguladı. Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne gitti.

Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, adalet aradıklarını belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.