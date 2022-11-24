Çorlu tren faciasının tek tutuklu sanığına tahliye

Çorlu tren faciasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1’inci Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verildi.

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Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığı’nca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

sanıklardan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu bakım müdürü Mümin Karasu’nun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanmasına 6 Ekim’de karar verilmiş, Karasu beş gün sonra tutuklanmıştı.

Mısra Öz’den tepki: Adaletiniz batsın!

Cumhuriyet’in aktardığına göre Mümin Karasu’nun avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. Dilekçe hakkında yazılı mütalaa veren savcı, kararın yasaya uygun olduğunu ve itirazın reddini talep etti.

İtirazı inceleyen Çorlu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’yse itirazı kabul ederek, yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Twitter’dan şöyle tepki gösterdi: “Beş yıldır ölüp ölüp dirildiğimiz şu hayatta, tutunduğumuz tek şey adalet oldu. 25 kişinin ölümüne, beş yıl sonra bir kişiyi zoraki tutukladınız. Bir sonraki celseye kadar bile sürmedi! Adaletiniz batsın!”