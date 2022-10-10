Akşam Postası / 10 Ekim 2022

ÇYDD: 866 bin kız çocuğu neden okulda değil?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde, kız çocuklarının eğitimde yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekerek yetkililere “866 bin kız çocuğu neden okulda değil” diye sordu.

‘Kadir gecesinde rakılı fotoğraf’ paylaşana üç ay 22 gün hapis

Kadir gecesi, sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı için Pegasus’taki işinden olan ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama’ suçundan hapis istemiyle yargılanan Onur T.’ye üç ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kadıköy’deki patlamayı terör suçları bürosu soruşturacak

Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir binada patlama meydana gelmiş, üç kişi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili soruşturmayı terör suçları soruşturma bürosu yönetecek.

Uyuştucu yakalanan araç Albayrak’ın çıkınca Yeni Şafak apar topar haberi değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddia edilince, İBB söz konusu aracın ait olduğu şirketi açıkladı. Şirketin, İBB’yi hedef gösteren gazetelerden Yeni Şafak’ı da bünyesinde bulunduran Albayrak grubuna ait olduğu ortaya çıktı.

Valilik, HDP’li vekile polis saldırısını ‘orantılı’ buldu: Algı için kendini yere attı

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağının kırıldığı polis saldırısına ilişkin açıklama yapan Hakkari Valiliği, müdahalenin ‘orantılı’ olduğunu savundu. Valilik, ayağı kırılan vekilin ‘kendini yere atarak algı oluşturmaya çalıştığını’ öne sürdü.

Taraf davası yeniden görülecek: Baransu hakkında tahliye kararı

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada istinaf mahkemesi Baransu’nun tahliyesine karar verdi. Öte yandan Baransu, Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

Ankara gar katliamı anmasında gözaltı

Ankara gar katliamında yaşamını yitirenler, katledildikleri yerde anıldı. Alana girmeye çalışanların engellendiği anmada çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Anket: CHP, HDP ve İYİ Parti seçmenine göre yaşam biçimleri tehdit altında

MetroPOLL Araştırma anketine göre yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 50 seviyesinde. Partilere göre dağılım yapıldığındaysa bu oran en yüksek yüzde 84,6’yla CHP seçmeninde ortaya çıkıyor. AKP’deyse bu oran yüzde 15,8.

Türkiye’de eylül yağışları geçen yıla göre yüzde 34 azaldı: İki bölge alarm veriyor

Türkiye genelinde, eylülde yağışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 azaldı. Yağışlarda en fazla azalma yüzde 87 ile Güneydoğu Anadolu’da ve yüzde 82 ile Ege Bölgesi’nde kaydedildi.

TÜİK’e göre işsizlik oranı tek haneye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustosta işsizlik oranını yüzde 9,6 olarak açıkladı.

Çorlu tren faciasında dört yıl sonra bölge bakım müdürüne tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın 6 Ekim’de düzenlenen 11’inci duruşmasında sanıklardan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu’nun tutuklanmasına karar verilmişti. Karasu, bugün tutuklandı.

Putin: Saldırılar devam ederse daha ağır karşılık veririz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yönelik ‘terörist’ saldırıların artması durumunda daha sert ve ağır karşılık vereceklerini söyledi.

Mehsa Emini’nin kuzeni: Ölüm tehdidi alıyoruz

İran’da başörtü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mehsa Emini’nin kuzeni, ailenin ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Danıştay savcısı: Erdoğan’ın Boğaziçi’ne enstitü kurması anayasaya aykırı

Boğaziçi Üniversitesi’nden beş akademisyenin Boğaziçi Üniversite’sinde 29 Aralık 2021 tarihli cumhurbaşkanı kararıyla açılan veri bilimi ve yapay zeka enstitüsünün anayasaya aykırılığı ve iptali için açtığı davada, Danıştay savcısı, Danıştay 8’inci Daire için yazdığı değerlendirmede konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğini bildirdi.

Venedik Komisyonu’ndan ‘sansür yasası’ çıkışı: Seçim öncesi için korku iklimi kaygısı taşıyor

Venedik Komisyonu mecliste oylanmakta olan ‘dezenformasyon’u önleme iddiasıyla yasallaştırılmaya çalışılan ‘sansür yasası’ teklifinin ifade özgürlüğü için tehdit oluşturduğuna ve gelecek yıl düzenlenmesi planlanan seçimler öncesinde gazeteciliğe daha da zarar verebileceğine dikkat çekerek meclise yasayı kabul etmeme çağrısında bulundu.