Anket: CHP, HDP ve İYİ Parti seçmenine göre yaşam biçimleri tehdit altında

MetroPOLL Araştırma anketine göre yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 50 seviyesinde. Partilere göre dağılım yapıldığındaysa bu oran en yüksek yüzde 84,6’yla CHP seçmeninde ortaya çıkıyor. AKP’deyse bu oran yüzde 15,8.

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MetroPOLL Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022 anketinde katılımcılara “Yaşam biçiminizin bugün tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50’si bu soruya ‘Evet’, yüzde 47,6’sı ‘Hayır’, yüzde 2,4’üyse ‘Fikrim yok’ yanıtını verdi.

Partilere göre dağılım yapıldığında AKP seçmeninin yüzde 15,8’i, CHP seçmeninin 84,6’sı, İYİ Parti seçmeninin 77,3’ü, HDP seçmeninin 77,5’i, MHP seçmeninin 14,3’ü, Saadet Partisi’nin 46,7’si, DEVA Partisi seçmenininse yüzde 46,2’si ‘yaşam biçiminin tehdit altında‘ olduğunu söyledi.

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, araştırmanın sonuçlarına ilişkin olarak, “Kanımca, toplumun yaşamlarıyla ilgili giderek endişeleri artan kesimi kamunun en uç kesimine kadar yerleşen dindar ve başörtülüler değil, modern, seküler ve modern muhafazakâr fertleridir. Ve bu endişe giderek artmaktadır” yorumunu yaptı.