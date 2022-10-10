Kadıköy’de üç kişinin öldüğü ev havadan görüntülendi: Patlamanın boyutu ortaya çıktı

Kadıköy Fikirtepe’de üç kişinin öldüğü patlama ve yangında hasar gören bina havadan görüntülendi.
Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binadaki patlama ve yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca havadan izlendi.
Binanın çatı kısmının tamamen yandığı, binanın yan tarafındaysa çökme olduğu görüldü.
Söz konusu binanın yanındaki binalarda oluşan hasar da kameraya yansıdı.
Patlamanın yaşandığı sokak, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokağa görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.