Erdoğan’a göre işler tıkırında: Doğalgazı çıkardığımızda tadına doyum olmaz

Türkiye’nin her geçen gün daha iyiye gittiğini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığıyla boğuşan vatandaşlara Karadeniz’deki doğalgaz rezervelerini işaret etti: “Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, gideceğiz. Hele hele, inşallah, şöyle bu yıl sonu, önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz’den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz.”

Yüzde 80’i aşan enflasyonla mücadele eden vatandaşların Aralık 2021’de doğalgaza ödediği 500 liralık faturanın bedeli sadece dokuz aydaki zamlarla 1325 liraya kadar çıktı.

Doğalgaz fiyatlarına bu sene 1 Ocak’ta yüzde 25, 1 Nisan’da yüzde 35, 1 Haziran’da yüzde 30 ve dün yüzde 20 olmak üzere dört kez zam yapıldı. Yani toplam zam oranı yüzde 165.

Erdoğan 21 Ağustos 2020’de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfinin yapıldığını açıklasa da uzmanlar bunun ‘müjde’nin daha çok seçmen kitlesine yönelik olduğunu belirtiyor, bugüne kadar da kayda değer bir getiri elde edilemedi.

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Öte yandan, öğretim alanında da yeni düzenlemeleri duyuran Erdoğan, başörtüsü tartışmaları üzerinden yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Bugün 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, her şeyin daha iyiye gittiğini savunarak, şunları söyledi:

*Uluslararası iktisatçılarla bir toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar: ‘Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için de Türkiye’nin geleceği aydınlık.’ Biz de dedik ki ‘Bu tespiti bizler de yaptığımız için başarılıyız.’

*Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, gideceğiz. Hele hele, inşallah, şöyle bu yıl sonu, önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz’den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz.

*Bizim bir zamanlar öyle sondaj gemimiz falan yoktu. Ama şimdi iki sismik araştırma gemisi, beş sondaj gemimiz var. Bütün sondaj gemilerimiz 12 bin metreye kadar çalışma yapabiliyor. Bunlar artık bizim. Uygun rakamlarla bunları aldık. Bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları yapılıyor. Gerek sismik araştırmalarla gerek sondajla doğalgazda da petrolde de imkanlarımızı bu sularda bulacağız.

Başörtüsü için anayasa çalışması

*Geçmişte kılık kıyafet yasaklarından, ideolojik baskılara kadar pek çok sorun vardı. Bunları yaşadık. Diyorlar ki hak ve özgürlük. Uygulamayı gösterin bize. İkna odaları vardı. Ama şimdi bunlardan artık sıyrıldık. Şimdi özgürlük var, hürriyet var. Eğitimde öğretimde bunu yakaladık. Ayrıca harçları da biz kaldırdık.

*Başörtüsü konusunu da çözüme kavuşturduk. Bunu anayasal güvence altına alma teklifimizi Meclis’e getireceğiz, hadi bakalım. Adalet bakanımız kabine toplantısında sunacak. Samimiyseniz görelim.

Yeni yönetmelikler

*Diğer yandan zaman zaman mağduriyetlere yol açan öğrenci disiplin yönetmeliğini ‘özgürlükçü’ bir bakış açısıyla değiştiriyoruz.

*Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı da açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız.

*Siber güvenlik meslek yüksekokullarını kurma kararı aldık. Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır.