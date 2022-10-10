Putin: Saldırılar devam ederse daha ağır karşılık veririz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yönelik ‘terörist’ saldırıların artması durumunda daha sert ve ağır karşılık vereceklerini söyledi.

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Putin, iki gün önce Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç Köprüsü’ne saldırıdan Ukrayna’yı bir kez daha sorumlu tuttu ve bunu ‘Rusya’nın kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısı’ olarak nitelendirdi.

Rusya, köprü saldırısına misilleme olarak bugün Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına uzun menzilli füze saldırıları başlattığını söyledi. Putin ayrıca, “Rusya’ya yönelik terör eylemleri devam ederse çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz. Yanıtlar, Rusya’ya yönelik tehditlerle aynı ölçekte olacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Rusya’yla 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, iki gün önce bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, üç kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprüde meydana gelen patlamanın ‘başlangıç’ olduğunu açıklamıştı.

Bugünse sabah saatlerinden itibaren de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya tarafından atılan roketler sonucunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalarda en az sekiz kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.