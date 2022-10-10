Putin, Kırım’daki köprü saldırısında Ukrayna’yı ‘terörizmle’ suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ile Rusya arasındaki geçişi sağlayan köprüye yapılan saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutarak bunun bir ‘terör eylemi’ olduğunu söyledi.

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Rusya ile 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, iki gün önce bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, üç kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın ‘başlangıç’ olduğunu açıklamıştı.

Putin’in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve Kırım ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip

Saldırıyla ilgili olan Putin, dün Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ile bir araya geldi.

Putin, “Bu, Rusya Federasyonu’nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir” dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin de patlamayla ilgili terör suçundan dava açıldığı bilgisini paylaşarak, “Bu, soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilerle doğrulandı” diye konuştu.

Bastrıkin, Rus ve yabancı uyruklu vatandaşların, patlamanın gerçekleştirilmesi konusunda Ukrayna istihbaratına yardımcı olduğunu ifade etti.