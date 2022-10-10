Kiev’de arka arkaya patlamalar

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de art arda patlamalar meydana geldi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Rusya ile 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, iki gün önce bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, üç kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın ‘başlangıç’ olduğunu açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının bir terör eylemi olduğunu söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından Kiev’de bu sabah patlamalar gerçekleşti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko kent merkezinde birkaç patlamanın gerçekleştiğini açıkladı.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne yakın mesafede olduğu belirtiliyor.

Kliçko, Telegram’da yaptığı açıklamada “Başkentin merkezindeki Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi. Detaylar daha sonra açıklanacak” dedi.

Reuters’a konuşan bir görgü tanığı da binalardan siyah dumanların yükseldiğini söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev’e atılan roketlerden birinin güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştüğünü açıkladı. Devlet Başkanı Zelenski’nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.

Bakanlık, saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.