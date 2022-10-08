Rusya’yı Kırım’a bağlayan köprüde patlama

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde seyir halindeki kamyonda patlama meydana geldi, yol çöktü.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezi’nin açıklamasına göre, Kerç Köprüsü’nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kerç Köprüsü’ndeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği duyuruldu.
Ukrayna Resmi Haber Ajansının haberine göre de, köprüde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kerç Köprüsü’ndeki yolun çökmesi, raylar üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.
Köprü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksi Danilov, bugün sabah saatlerinde, Twitter hesabından, köprünün patlama sonrası görüntüleriyle Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun ‘Happy birthday Mr. President’ (Doğum günün kutlu olsun başkan) şarkısını paylaştı.
Dün (7 Ekim) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günüydü.