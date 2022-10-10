Çorlu tren faciasında dört yıl sonra bölge bakım müdürüne tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın 6 Ekim’de düzenlenen 11’inci duruşmasında sanıklardan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu’nun tutuklanmasına karar verilmişti. Karasu, bugün tutuklandı.

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Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

Son duruşmada, mahkeme başkanı davadaki tüm sanıklara ‘olası kasıt’ suçundan ek savunma isteyip istemediklerini sormuştu. Sanıklar üzerlerine atılan suçları kabul etmeyerek ek savunma da yapmak istememişti.

TCDD Bakım Bölge Müdürü Nihat Aslan ve yardımcısı Levent Muammer Meriçli’nin bir sonraki duruşmada hazır bulunmalarını isteyen mahkeme heyeti, Mümin Karasu’nun tutuklanmasına karar vermişti. Karasu, bugün tutuklandı.

Diğer sanıklar hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, duruşma da 11 Ocak 2023’e erteledi.