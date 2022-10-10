Ukrayna dışişleri bakanı: Çavuşoğlu’yla görüştüm, Rusya’yı kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, başkent Kiev’e düzenlenen Rus saldırılarından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla konuştuğunu ve Türkiye’nin Rusya’yı kınadığını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki gün önce Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç Köprüsü’ne saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu. Rusya, bugün sabah saatlerinden itibaren köprü saldırısına ‘karşılık’ olarak Kiev’e füze saldırıları düzenlemişti. Saldırılardan dolayı meydana gelen patlamalarda en az sekiz kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Ukrayna dışişleri bakanı, Twitter hesabından, saldırılardan sonra Çavuşoğlu’yla görüştüğünü duyurdu. Kuleba, Türkiye’nin Rus saldırılarını kınadığını ve Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Kuleba ayrıca, saldırılara Birleşmiş Milletler nezdinde cevap verilmesini koordine etmek için Çavuşoğlu’yla mutabık kaldıklarını belirtti.

I had a call with my Turkish counterpart @MevlutCavusoglu who strongly condemned Russian strikes and affirmed that Türkiye will continue its support for Ukraine. We coordinated efforts on mobilizing a resolute response within the UN General Assembly. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Kuleba, ‘Putin provoke edildiği için saldırıyor’ söylemlerini de sert şekilde eleştirdi. Kuleba, ‘Putin’in provoke olmasını için bir nedene ihtiyacı olmadığını’ ve ‘Rusya, köprüde meydana gelen olaydan önce de Ukrayna’yı düzenli aralıklarla füzelerle vurduğunu’ dile getirdi.

This nonsense about Putin being “provoked” must stop. He does not need anything to “provoke” him in order to commit heinous crimes. I ask international media to stop shifting the blame on the victim of aggression by suggesting that Putin “responds” or is being “provoked” 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Ne olmuştu?

Rusya’yla 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, iki gün önce bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, üç kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprüde meydana gelen patlamanın ‘başlangıç’ olduğunu açıklamıştı.

Putin, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.

Bugünse sabah saatlerinden itibaren de Kiev’de Rusya tarafından atılan roketler sonucunda art arda patlamalar meydana gelmişti.