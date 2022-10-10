İmamoğlu: Patlamanın meydana geldiği binada doğalgaz aboneliği de, tesisatı da yok

Dün akşam saatlerinde Kadıköy’de bir binada patlama meydana gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamaların yaşandığı dairede doğalgaz aboneliğinin ve tesisatının olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Dün 19:00 civarında Kadıköy’de bir binada patlamalar meydana gelmiş, patlama sonucunda yangın çıkmıştı. Üç kişi de hayatını kaybetmişti.

Dün, İstanbul Valiliği, patlamanın nedeni olarak doğalgazı işaret ederken İmamoğlu, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgazdan meydana gelmediğini, İGDAŞ da dairede doğalgaz aboneliğinin olmadığını açıklamıştı.

Bugün, İmamoğlu’ndan başka bir açıklama daha geldi. İmamoğlu şunları kaydetti: “Yapılan ön incelemede tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili birimlerin adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Ancak şunu net ifade edebiliriz: Görülen binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan iki dairede de doğalgazla ilgili tesisat yok. Doğalgaz aboneliği de yok.”

İmamoğlu ayrıca şunları kaydetti: “Böyle bir olay olsun istemezdik ama içeride neyin patlamalara ve yangına sebep olduğu, adli tespitler yapıldıktan sonra netleşecek. Ama şunu ifade edeyim: Biraz acele bir açıklama yapılmış. Biz zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Ona rağmen temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik.”