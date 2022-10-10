Venedik Komisyonu’ndan ‘sansür yasası’ çıkışı: Seçim öncesi için korku iklimi kaygısı taşıyor

Venedik Komisyonu mecliste oylanmakta olan ‘dezenformasyon’u önleme iddiasıyla yasallaştırılmaya çalışılan ‘sansür yasası’ teklifinin ifade özgürlüğü için tehdit oluşturduğuna ve gelecek yıl düzenlenmesi planlanan seçimler öncesinde gazeteciliğe daha da zarar verebileceğine dikkat çekerek meclise yasayı kabul etmeme çağrısında bulundu.

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‘Sansür yasası‘ olarak değerlendirilen ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘ hakkında meclis genel kurulunda görüşmeler geçen hafta başladı. Teklifin 10’dan fazla maddesi kabul edildi.

Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’ne hukuki konularda danışmanlık yapan Venedik Komisyonu, yasa tasarısında yer alan hapis cezaları ve diğer cezaların, yasanın amacı ile uyuşmayacağını ve ‘ifade özgürlüğüne keyfi kısıtlama getirilmesinin‘ önünü açabileceğini belirtti.

Cuma günü yayımlanan açıklamada “Komisyon bu yasanın özellikle de Haziran 2023’te gerçekleşecek seçim öncesinde yol açabileceği otosansür ve korku iklimi gibi olası sonuçlardan dolayı kaygı taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, yasanın ‘ifade özgürlüğüne müdahale unsurları’ taşıdığı ve ifade özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (ECHR) tarafından korunduğu belirtildi. Milletvekillerinden yasanın maddelerini daha açık hale getirmeleri istenirken, ve yasa değişikliğini kabul etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.