Ankara gar katliamı anmasında gözaltı

Ankara gar katliamında yaşamını yitirenler, katledildikleri yerde anıldı. Alana girmeye çalışanların engellendiği anmada çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter/DİSK

Ankara’da 10 Ekim 2015’de Gar Meydanı’nda düzenlenen ‘barış ve demokrasi’ mitingine yönelik IŞİD saldırısında 104 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamın yedinci yılında 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anmaya, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP ve HDP milletvekilleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yetkililerinin yanı sıra katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre anma öncesi Gar Meydanı’na çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı.

Tandoğan Meydanı’ndan alana girmeye çalışan kalabalıkla gazetecileri, polis aileler haricinde kimsenin giremeyeceğini söyleyerek engellemeye çalıştı.

Polis, gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiye şiddet uygulayarak, alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada tepki gösteren çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Katliamın yedinci yıl anmasında konuşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, “Her yıl burada acımıza saygı duyulması için emek harcayarak bu anmayı gerçekleştiriyoruz. Biz gerçek katiller yargılanıncaya kadar adalet demeye devam edeceğiz. Burada gerçek bir anıt gelinceye kadar her ayın 10’unda burada olacağız” dedi.

Polisin anma öncesi tutumuna tepki gösteren Sakinci, açıkça ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Polis müdahalesiyle karşı karşıya kalarak yirmiye yakın gözaltı oldu. Canı yanan insanlar anma yapmak isterken dışarıda arkadaşlarımızın darp edildiği bir süreçte gerçek anma yapmış olmuyoruz. Biz tek başımıza yas tutmak istemiyoruz. Biz kimsesiz yas tutmak istemiyoruz. 10 Ekim katliamının mihenk taşı olduğunu bilen bizler olarak bu farkındalığın yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz adaletsizliğe ses çıkarıyoruz. Ankara katliamı kapsamında gelmeyecek adaletin, kimseye gelmeyeceğini de söylüyoruz. Bizi bağışlayın. Yedi yıl sonra getirdiğimiz mücadelenin sizin kemiklerinizi sızlattığımız için bizi bağışlayın.”