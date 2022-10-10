Taraf davası yeniden görülecek: Baransu hakkında tahliye kararı

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada istinaf mahkemesi Baransu’nun tahliyesine karar verdi. Öte yandan Baransu, Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

Bozulan dava yeniden görülecek.

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Davada hüküm 4 Mart’ta açıklanmış, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Baransu’nun ’devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçundan altı yıl, ‘devletin güvenliğine ve yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan da yedi yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur da ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme‘ suçundan üç yıl dörder ay hapisle cezalandırılmıştı.

Katılanlar ve sanıkların başvurusu üzerine kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27’nci Ceza Dairesi (istinaf) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 280 ve 289’uncu maddeleri uyarınca hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Buna göre karar Gezi davasının da kararını veren İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İstinaf mahkemesi, kararında Baransu’nun Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ile MİT belge ve bilgilerini elde etmek ve yayımlamak suçlamalarıyla yargılandığı davadan da bahsetti. Buna göre, Baransu’nun suç işleme kastının yenilenip yenilenmediğinin tespiti açısından söz konusu dosyanın örneği alınacak. Dosyaların birleşmesine hükmeden heyet, kararın kesinleşmiş olması durumunda da dosyanın istinaf denetimine olanak verecek şekilde dosya kapsamına alınmasına da karar verdi.

Ne olmuştu?

Taraf gazetesi Ahmet Altan genel yayın yönetmeniyken Balyoz operasyonu öncesinde çoğu Mehmet Baransu imzalı yayınlarıyla dikkat çekmişti. O günlerden bu yana Baransu’nun sonradan ‘Balyoz davası’na dönecek belgelerle ilgili haberleriyle orduda Fethullahçı yapının güçlendiği, ulusalcı askerlerin tutuklandığı ve tasfiye edildiği görüşü hâkim.

Fethullahçı yapı ile AKP iktidarı mücadelesi başladıktan sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Milli orduya kumpas kuruldu” demesinin ardından ‘Balyoz davası’nda tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.

Baransu, haberleri ve açıklamaları nedeniyle bu kesimin hedefindeydi ama hakkındaki ilk suç duyurusu ‘Balyoz davası’nda yargılanıp beraat eden emekli orgeneral Çetin Doğan’dan geldi. Doğan, 29 Eylül 2014’te Balyoz davasında görev alan emniyet, yargı ve medya mensuplarından şikâyetçi oldu.

Baransu 3 Mart 2015’te İstanbul başsavcılığının kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan tutuklandı.

Taraf gazetesinin eski çalışanı Yıldıray Oğur da Baransu’dan sonra soruşturmaya dahil edildi ve 20 Mart 2015’te savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Beş gün sonra da gazetenin genel yayın yönetmeni yardımcısı Yasemin Çongar ifade verdi. Aynı günlerde Ahmet Altan da ifade için savcılığa çağrıldı.

Soruşturma 7 Haziran 2016’da tamamlandı. Savcı Faruk Söker’in hazırladığı iddianamede Baransu, Altan, Çongar, Oğur ve Tuncay Opçin şüpheli olarak yer alıyordu. ‘Balyoz davası’nda yargılanan askerler Ahmet Zeki Üçok, Hakan Büyük, Çetin Doğan, Kadir Sağdıç, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Nedim Ulusan ve Genelkurmay Başkanlığı da davanın müştekileriydi.

İddianamenin en büyük çelişkisi suçlama konusu belgelerin ‘Balyoz darbe planı’ olmamasıydı. İddianamede ‘Egemen Harekat Planı’nın temin edildiği ve açıklandığı yazıyordu ama Taraf gazetesinde yayınlanan planlar bunlar değildi. Zaten Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından bu belgelerin 2008’de imha edildiği belirtilmişti.