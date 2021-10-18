Taraf gazetesi davası: Baransu mahkeme heyetini reddetti

CANAN COŞKUN

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada mahkeme heyeti reddedildi. Davada yarın hükmün açıklanması bekleniyordu. Ancak heyet, itiraz süresini göz önünde bulundurarak duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.

‘Orduya kumpas kuruldu’

Ahmet Altan’ın Taraf gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde gazete Balyoz operasyonu öncesi yaptığı yayınlar nedeniyle tepki çekmişti. Kamuoyunda Mehmet Baransu’nun sonradan ‘Balyoz davası’na dönecek belgelerle ilgili haberleriyle orduda Fethullahçı yapının güçlendiği, ulusalcı askerlerin tutuklandığı ve tasfiye edildiği görüşü hakimdi.

Fethullahçı yapı ile AKP iktidarı savaşı başladıktan sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Milli orduya kumpas kuruldu” demesinin ardından ‘Balyoz davası’nda tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.

Baransu, haberleri ve açıklamaları nedeniyle bu kesimin hedefindeydi ancak onun hakkında ilk suç duyurusunda bulunan ‘Balyoz davası’nda yargılanıp beraat eden emekli orgeneral Çetin Doğan oldu. Doğan, 29 Eylül 2014’te Çağlayan Adliyesi’ne giderek Balyoz davasında görev alan emniyet ve yargı mensuplarından şikayetçi olmuştu.

Baransu 3 Mart 2015’te İstanbul başsavcılığının kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan tutuklandı.

Ahmet Altan, “Baransu’yu tutuklayarak meselenin etrafından dolaşmaktan vazgeçin” diyordu.

Taraf gazetesinin eski çalışanı Yıldıray Oğur da Baransu’dan sonra soruşturmaya dahil edildi ve 20 Mart 2015’te savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Beş gün sonra da gazetenin genel yayın yönetmeni yardımcısı Yasemin Çongar ifade verdi. Aynı günlerde Ahmet Altan da ifade vermesi için savcılığa çağrılmıştı.

Soruşturma 7 Haziran 2016’da tamamlandı. Savcı Faruk Söker’in hazırladığı iddianamede Baransu, Altan, Çongar, Oğur ve Tuncay Opçin şüpheli olarak yer alıyordu. ‘Balyoz davası’nda yargılanan askerler Ahmet Zeki Üçok, Hakan Büyük, Çetin Doğan, Kadir Sağdıç, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Nedim Ulusan ve Genelkurmay Başkanlığı da davanın müştekileriydi.

İddianamenin en büyük çelişkisi suçlama konusu belgelerin ‘Balyoz darbe planı’ olmamasıydı. İddianamede ‘Egemen Harekat Planı’nın temin edildiği ve açıklandığı yazıyordu ancak Taraf gazetesinde yayınlanan planlar bunlar değildi. Zaten Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından bu belgelerin 2008’de imha edildiği belirtilmişti.

Mütalaa haziranda açıklandı

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Mart 2015’ten bu yana tutuklu bulunan Baransu ve Balyoz davasında yargılanıp beraat eden Suat Aytın ve Hüseyin Hançer katıldı. Yargılanan diğer gazeteciler Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin’i ise avukatlar temsil etti.

Haziran ayında yapılan duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve Baransu’nun ‘devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme veya bunlar üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma’, ‘gizli kalması gereken bilgileri temin etme’, ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlamalarıyla cezalandırılmasını istemişti. Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un da ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Heyet reddedildi

Duruşmada ilk sözü Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç aldı. Koç, davaya müdahil olarak katılan askerlerin bu sıfatlarının geri alınmasını, Baransu’nun evindeki incelemeyle ilgili kayıtların getirilmesini istedi. Heyet de talepleri reddetti. Avukat Koç, heyetin müzakeresinin kısa sürmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu ve heyetin tarafsız, bağımsız yargılama yapacağına inanmadığını dile getirdi. Avukat Koç’un heyeti reddetmesinden sonra Baransu söz aldı.

Baransu, arama-inceleme kayıtlarının esasa ilişkin olduğunu ancak heyetin yine de bu kayıtların getirilmesi talebini reddettiğini söyledi. Evinde bulunan CD’de olduğu öne sürülen Fethulah Gülen kaydının da polisler tarafından yüklendiğini savunan Baransu, bu olayla ilgili polislerin tanık olarak dinlenmesi talebinin de yine heyet tarafından reddedildiğini kaydetti. Baransu “Adil yargılanmak istiyorum, adil yargılayın idam verin, Bendeki cesaret kimsede yok. O sehpaya tekmeyi kendim vururum” dedi. Baransu’nun diğer avukatı Dilara Yılmaz da heyetin davayı bir an önce bitirmek istediğini söyleyerek heyeti reddetti.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan savcı, takdiri mahkemeye bıraktı ve Baransu’nun tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Savcının görüşüyle ilgili beyanda bulunan Baransu ise “Beni buraya siz koymadınız, siz çıkarmayacaksınız. Allah koydu, Allah çıkaracak” dedi.

Heyet de reddi hakim talebini reddetti. Ret kararına itirazı bir üst mahkeme değerlendireceği için duruşma 12 Kasım 2021 saat 10:00’a ertelendi.