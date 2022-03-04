Taraf davası: Baransu’ya 13 yıl, Altan, Çongar ve Oğur’a üç yıl dörder ay hapis

CANAN COŞKUN

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Baransu’nun tutukluluğuna devam

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada , Baransu’ya ’devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçundan altı yıl, ‘devletin güvenliğine ve yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan da yedi yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Baransu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Üç isme hapis cezası

Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur da ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme‘ suçundan üç yıl dörder ay hapisle cezalandırıldı.

Geçen haziranda görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Baransu’nun ‘devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme veya bunlar üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma’, ‘gizli kalması gereken bilgileri temin etme’, ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından; Altan, Çongar ve Oğur’un da ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Bugünkü duruşmaya yedi yıldır tutuklu Baransu, diğer sanıkların avukatlarıyla Balyoz davasında yargılanıp beraat eden Suat Aytın ve eski Balyoz davası hükümlüsü Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz katıldı.

Duruşmada söz alan Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç, müvekkilinin evini arayan polis amiriyle ilgili suç duyurusunun dosyaya getirilmesini istedi. Koç, arama tutanağının ve arama görüntülerinin dosyaya gelmesi talebinin reddedildiğini ve bunun adil yargılama hakkı ihlali olduğunu söyledi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Delilleri toplamadan, hukuki gerekçeden yoksun, somut olgular içermeden haksız yere bütün taleplerimiz reddedildi. Balyoz dosyasında karar veren hâkim savcıların iddianamesine göre, sizin bu dosyada sıraladığım işlemleriniz hukuksuz değil, suçmuş. Taleplerimiz yerine getirilip akla ve hukuka uygun bir mütalaa olmadığı sürece müvekkil de biz de savunma yapmayacağız. Taleplerimiz uygulanmadan ara karar oluşturursanız ben bu suça ortak olmayacağım ve duruşmayı terk edeceğim.”

Baransu: Bu davayı kullanıyorlar

Avukatından sonra söz alan Mehmet Baransu da Balyoz dosyasında karar veren hâkim ve savcılarla ilgili Yargıtay’da süren davanın dosyalarının bu dosyaya getirilmesini istedi.

Baransu’nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

O dosyanın gelmesi esası ilgilendiriyor. 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamakla meşhur. AYM kararına uyulmuyorsa bile en azından Yargıtay dosyasının getirilmesi gerek.

Bu mahkemenin amacı gerçeği ortaya çıkarmak değil mi? O zaman neden delil üreten, suç işleyen polisleri ve savcıları koruyorsunuz, arama kayıtlarını vermiyorsunuz?

11 saatlik arama görüntüsünün 20 dakikasını bana verdiniz. Ama bu görüntülerde arama sırasında bulunduğu iddia edilen Fethullah Gülen CD’sinin nasıl bulunduğu yok. Ben daha emniyete varmadan fezleke hazırlanmış, imajı alınmayan CD’nin içinde ne olduğunu yazmışlar.

Müştekiler bu davayı ve mahkemeyi kullanıyorlar. O yüzden müşteki sıfatlarının kaldırılmasını talep ediyorum.

Arama görüntülerinin ve tutanağının dosyaya gelmesini talep ediyorum. Getirilmediği taktirde savunma yapmayacağım. Hukuksuzluğa ortak olmayacağım.

Adil yargılanmam gerektiğini düşündüğüm için taleplerimin yerine getirilmesini istiyorum. Savcı beyin yeniden mütalaa vermesini talep ediyorum. Reddedilirse bu hukuksuzlukları hukuki hale getirmemek için izninizi isteyip cezaevine döneceğim.

Salonu terk ettiler

Baransu’nun konuşmasının ardından duruşma savcısı soruşturma taleplerinin reddedilmesini istedi ve daha önce sunduğu esas hakkındaki görüşünü tekrar etti. Mahkeme de aynı şekilde ‘dosyaya katkı sağlamayacağı’ gerekçesiyle soruşturma taleplerini reddetti.

Baransu’nun avukatı Koç, “Duruşmada kalmamızın mantığı yok, siz yargılamanızı kendi kendinize yapın. Hukuksuzluğa ortak olmayacağız” dedi ve salondan ayrıldı. Baransu da aynı şekilde salonu terk etti.

Mahkeme başkanı Mesut Özdemir de dosyayı karar bağlayacaklarını belirterek salondakilere diyecekleri olup olmadığını sordu. Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Davaya konu eylemin örgütsel faaliyet olduğu açıktır” diyerek Baransu’nun cezalandırılmasını istedi. Yasemin Çongar ve Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu da “Egemen Harekât Planı hiçbir yerde yayımlanmadı. Yayımlandığını gösterir hiçbir delil bu dosyanın içinde yok. Tam da aksine AYM’nin bağlayıcı kararı var yayımlanmadığına ilişkin” dedi.

Çalıkuşu, müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak hükmü açıkladı. Hüküm açıklanırken Baransu ve avukatı salonda değildi. Baransu ’devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçundan altı yıl, ‘devletin güvenliğine ve yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan da yedi yıl hapisle cezalandırıldı. Baransu’nun tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Para cezası da var

Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur da ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme‘ suçundan üç yıl dörder ay hapisle cezalandırıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Tuncay Opçin’in dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Heyet, sanıklardan ayrı ayrı 10 bin 250 TL alınarak Balyoz davasında önce hüküm giyip sonra beraat eden Çetin Doğan, İzzet Ocak, Kadir Sağdıç, Nedim Ulusan, Suat Aytın’a verilmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Taraf gazetesi Ahmet Altan genel yayın yönetmeniyken Balyoz operasyonu öncesinde çoğu Mehmet Baransu imzalı yayınlarıyla dikkat çekmişti. O günlerden bu yana Baransu’nun sonradan ‘Balyoz davası’na dönecek belgelerle ilgili haberleriyle orduda Fethullahçı yapının güçlendiği, ulusalcı askerlerin tutuklandığı ve tasfiye edildiği görüşü hâkim.

Fethullahçı yapı ile AKP iktidarı mücadelesi başladıktan sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Milli orduya kumpas kuruldu” demesinin ardından ‘Balyoz davası’nda tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.

Baransu, haberleri ve açıklamaları nedeniyle bu kesimin hedefindeydi ama hakkındaki ilk suç duyurusu ‘Balyoz davası’nda yargılanıp beraat eden emekli orgeneral Çetin Doğan’dan geldi. Doğan, 29 Eylül 2014’te Balyoz davasında görev alan emniyet, yargı ve medya mensuplarından şikâyetçi oldu.

Baransu 3 Mart 2015’te İstanbul başsavcılığının kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan tutuklandı.

Taraf gazetesinin eski çalışanı Yıldıray Oğur da Baransu’dan sonra soruşturmaya dahil edildi ve 20 Mart 2015’te savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Beş gün sonra da gazetenin genel yayın yönetmeni yardımcısı Yasemin Çongar ifade verdi. Aynı günlerde Ahmet Altan da ifade için savcılığa çağrıldı.

Soruşturma 7 Haziran 2016’da tamamlandı. Savcı Faruk Söker’in hazırladığı iddianamede Baransu, Altan, Çongar, Oğur ve Tuncay Opçin şüpheli olarak yer alıyordu. ‘Balyoz davası’nda yargılanan askerler Ahmet Zeki Üçok, Hakan Büyük, Çetin Doğan, Kadir Sağdıç, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Nedim Ulusan ve Genelkurmay Başkanlığı da davanın müştekileriydi.

İddianamenin en büyük çelişkisi suçlama konusu belgelerin ‘Balyoz darbe planı’ olmamasıydı. İddianamede ‘Egemen Harekat Planı’nın temin edildiği ve açıklandığı yazıyordu ama Taraf gazetesinde yayınlanan planlar bunlar değildi. Zaten Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından bu belgelerin 2008’de imha edildiği belirtilmişti.