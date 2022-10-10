Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Başörtüsü konusunda yasakçı zihniyet hala pusuda bekliyor” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* CHP genel başkanının gündeme getirmesi ve partisinin içinden gelen eleştiriler bize başörtüsü konusunda yasakçı zihniyetin hala pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem konu yeniden gündeme geldi, meselenin çözümünü doğrudan anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk.

* 2008’de Meclis’te 411 oyla kabul edilen ve daha sonra CHP genel başkanının imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir anayasa değişikliği hazırlığı için talimatımızı verdik.

* Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz.

* İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası’na şu ana kadar 7 milyon 200 bin başvuru yapıldı.

* Ailelerinden uzakta okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek.

* Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.