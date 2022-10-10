Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı güdümlü füzeler Moldova hava sahasına girdi

Moldova, Rusya’nın Ukrayna’ya doğru fırlattığı üç güdümlü seyir füzesinin ülkenin hava sahasına girdiğini ve Rusya büyükelçisinin açıklama yapmak üzere çağırıldığını bildirdi.

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Rusya ile 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, iki gün önce bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuş, üç kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de art arda patlamalar olmuş, Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu’nun Twitter’daki açıklaması şöyle: “Rusya’nın Karadeniz’de bulunan gemilerinden Ukrayna’ya doğru fırlattığı üç güdümlü seyir füzesi Moldova’nın hava sahasına girdi. Rusya büyükelçisininin açıklama yapmak üzere çağırılması talimatını verdim.”