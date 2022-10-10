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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK’e göre işsizlik oranı tek haneye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustosta işsizlik oranını yüzde 9,6 olarak açıkladı.

İşsizliğin geçen aya göre 0,4 puan azaldığını belirten TÜİK’in verilerine göre, ‘geniş tanımlı işsizlik’ de geçen aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu.


İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2’yken, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

Ağustosta bir önceki aya göre işsiz sayısı 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu.

Fotoğraf: AA

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,9 seviyesinde.

Öne çıkan diğer veriler şöyle:

  • Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53
  • Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 18
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,1 saat

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