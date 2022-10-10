TÜİK’e göre işsizlik oranı tek haneye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustosta işsizlik oranını yüzde 9,6 olarak açıkladı.

İşsizliğin geçen aya göre 0,4 puan azaldığını belirten TÜİK’in verilerine göre, ‘geniş tanımlı işsizlik’ de geçen aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2’yken, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

Ağustosta bir önceki aya göre işsiz sayısı 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu.

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TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,9 seviyesinde.

Öne çıkan diğer veriler şöyle: