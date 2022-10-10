‘Kadir gecesinde rakılı fotoğraf’ davasında karar çıktı

Kadir gecesi, sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı için işinden olan ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama’ suçundan hapis istemiyle yargılanan Pegasus çalışanı Onur T.’ye 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Anadolu 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Onur T. savunmasında sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını belirterek, paylaşımının kesinlikle İslam dinine, inananlara veya Kadir Gecesi’ne yönelik aşağılama, dalga geçme ve küçük düşürme amacı taşımadığını ifade etti.

Basit yargılama usulüne göre görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kararın gerekçesi

Mahkeme kararının gerekçesinde, ‘Kadir Gecesi’nin, İslam dini ve İslam’a inananlar için dini bir değer olduğu belirtilerek, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi’nde yaptığı paylaşımın, İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu’ vurgulandı.

Sanığın eyleminin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.