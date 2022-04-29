‘Kadir gecesinde rakılı fotoğraf’ tartışması: Savcılıktan soruşturma, çalışanlara tehdit

TUĞBA ÖZER

Pegasus Havayolları’nın, rakı masasında çektirilip kişisel bir sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla paylaşılan fotoğraf nedeniyle inceleme başlattığı çalışanları tehdit telefonları alıyor.

Diken’e konuşan Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, çalışanların telefon numaralarına ulaşan kişilerin tehdit ettiğini açıkladı.

Başsavcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Paylaşımın yayılmasının ardından bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, fotoğraftakiler ve Pegasus firması hedef gösterilmişti.

Firma, paylaşımda dile getirilen ifadelerin kişisel olduğunu, şirketle bağının bulunmadığını bildirmişti.

Açıklamada, ‘paylaşımdaki dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeler kabul edilemez’ olduğu bildirilirken, çalışanlar hakkında etik-ahlak kurulunun harekete geçtiği, ‘gerekli aksiyonlar’ın alınacağı kaydedilmişti.

Nakliyat-İş Başkanı: Bir kişi kovuldu

Küçükosmanoğlu, Pegasus’un, fotoğrafın paylaşıldığı sosyal medya hesabının sahibi çalışanın işine son verdiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu şöyle konuştu: “Şu ana kadar bir kişi çıkarıldı. Kendisi paylaşımı yapan kişiydi. Pegasus’un etik kurulu diğer çalışanlarla ilgili görüşmeleri sürdürüyor. Bu insanların özel yaşamıdır, sadece kendilerini bağlar. Pegasus’un böyle bir karar vermeye hakkı yok. Nasıl olduysa fotoğrafı paylaşan kişinin telefon numarasını bulmuşlar. Arayıp tehditlerde bulunuyorlar. Ölümle tehdit ediyorlar. Fotoğrafta yalnızca Pegasus çalışanları yok, Türk Hava Yolları’ndan kaptan, devlet memuru da var. Tamamı Pegasus çalışanı değil.”

Başsavcılık soruşturma açtı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Pegasus havayolu şirketi çalışanları hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama‘ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce inceleme yürütüldüğü öğrenildi.