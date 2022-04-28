Pegasus, ‘Kadir gecesinde rakılı fotoğraf’ için harekete geçti: Kabul edilemez

Pegasus Havayolları, bir grup çalışanı tarafından rakı masasında çektirilip kişisel bir sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla paylaşılan fotoğraf nedeniyle harekete geçti.

Paylaşımın yayılmasının ardından bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, fotoğraftakiler ve Pegasus hedef gösterildi.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak “Kadir Gecesi’ni içki masasının mizahı yapacak kadar ‘kara gavur’ işte bunlar” diye yazıp masadakilerin işten çıkarılmasını istedi.

Bir başka Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da “İslâm size ne yaptı da bu kadar aşağılık davranışlar sergiliyorsunuz” diyerek Pegasus’tan hem özür dilemesini hem de ‘gereğini yapmasını’ talep etti.

Binlerce kullanıcı da Pegasus’u boykot çağrısı yaptı.

Pegasus savunmada

Fotoğraf: flypgs.com

Pegasus, paylaşımda dile getirilen ifadelerin kişisel olduğunu, şirketle bağının bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, ‘paylaşımdaki dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeler kabul edilemez’ bulunurken, çalışanlar hakkında etik-ahlak kurulunun harekete geçtiği, ‘gerekli aksiyonlar’ın alınacağı kaydedildi.