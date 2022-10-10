Uyuştucu yakalanan araç Albayrak’ın çıkınca Yeni Şafak apar topar haberi değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddia edilince, İBB söz konusu aracın ait olduğu şirketi açıkladı. Şirketin, İBB’yi hedef gösteren gazetelerden Yeni Şafak’ı da bünyesinde bulunduran Albayrak grubuna ait olduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak’sa haberinden İBB’yle ilgili bölümü çıkardı.

Fotoğraf: AA

Adana’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddia edilmiş, Yeni Şafak başta olmak üzere AKP’ye yakın gazete ve haber siteleri, belediyeyi hedef göstermişti.

İBB’nin açıklamasında şunlar dendi: “İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir.”

Görsel: MERSİS / Şirketin yönetim kurulunda, Kazım, Mesut Muhammet, Süleyman, Hamza ve Faruk Albayrak’ın yer aldığı görüldü.

‘Platform Turizm Taşımacılık’ hakkında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) incelendiğinde şirketin Yeni Şafak gazetesinin sahibi olan hükümete yakın Albayrak grubuna ait olduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak’taki haberin ilk hali

Yeni Şafak çark etti

Şirketin, Albayrak grubuna ait olduğu ortaya çıkınca, Yeni Şafak gazetesi, ‘İBB’nin cenaze aracından uyuşturucu çıktı’ başlıklı haberinden ‘İBB‘ ibaresini kaldırarak, ‘Adana’da cenaze aracından uyuşturucu çıktı‘ şeklinde değiştirdi.