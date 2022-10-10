ÇYDD: 866 bin kız çocuğu neden okulda değil?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde, kız çocuklarının eğitimde yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekerek yetkililere “866 bin kız çocuğu neden okulda değil” diye sordu.

Fotoğraf: ÇYDD

Prof. Yüksel, dünyanın her yerinde kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi ve çocuk haklarından eşit ve tam olarak yararlanmaları amacıyla ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

‘1,5 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden uzak’

Eğitim kademesinin yükseldikçe kız çocuklarının eğitime erişiminin azaldığına vurgu yapan Yüksel, şunları kaydetti:

“İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu okula gidemiyor. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplamda 866 bini buluyor. Açık öğretimde okuyan kız çocuklarımızı bu sayıya eklediğimizdeyse 1,5 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden uzak bırakılıyor. Bu tablo, kabul edilemez!”

Ayşe Yüksel

MEB istatistikleriyle ortaya çıkan tablonun çok endişe verici olduğunu söyleyen Yüksel, şöyle devam etti: “866 bin gibi bir sayıya göz yumamayız, bu tabloyu görmezden gelemeyiz. Artık sürekli olarak değişen eğitim sistemi, 4+4+4, çözüm üretemeyen eğitim politikaları sadece niteliksiz eğitimi yaygınlaştırmakla kalmayıp kız çocuklarını tamamen eğitim hayatından ve böylece iş ve sosyal hayattan koparmaya, onları yaşamın gerisinde bırakmaya çalışıyor.

Buna asla izin vermeyeceğiz! ÇYDD olarak okula gidemeyen, eğitimden uzak bırakılan 866 bin kız çocuğumuzun yanındayız. 866 bin kız çocuğumuzu arıyoruz; hikâyelerini onlardan dinlemek ve hayallerine ortak olmak istiyoruz. Neden eğitimden uzak kaldıklarını, şu an nerede olduklarını ve ne yaptıklarını öğrenmek adına çalışmalara başlayacağız.”