İçişleri, Yeşiller’e ‘politik blokaj’ı hukuka aykırı bulan kararı istinafa taşıdı

SERTAÇ ÇOMAK

Yeşiller Partisi’nin kurulmasını ‘alındı’ belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı, tutumunu hukuka aykırı bulan ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar veren mahkeme kararını istinafa taşıdı.

Fotoğraf: Instagram

Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, hukuki süreç başlatmıştı.

Yeşiller, 7 Temmuz’da mahkemenin İçişleri’ne üçüncü kez partinin kurulmama sebebini sorduğunu fakat yanıt gelmediğini bildirmişti. Partinin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, İçişleri’ne istisna uygulandığını, belgeleri bakanlıktan alamayan mahkemenin davacı olan kendilerinden istediğini söyleyerek nihai karar beklediklerini bildirmişti.

Yargı yılının başlamasıyla 29 Eylül’de Ankara 8’inci İdare Mahkemesi bakanlığın tutumunu hukuka aykırı bulmuş ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti.

Parti yetkilileri mahkeme kararını da alıp bakanlıktan ‘alındı’ belgelerini bir kez daha isteyeceklerini bildirmişti.

”Yasaya uymadılar’ diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar‘

Diken’e konuşan Urbarlı, bakanlığın karara itiraz edip üst mahkemeye gittiğini bildirdi.

Eş sözcü, haberi 7 Eylül Cuma öğrendiklerini, bakanlığın net bir sebep göstermediğini söyledi: “Belge isteme işi de sekteye uğradı çünkü ‘Olay mahkemede ve mahkemenin sonucunu bekliyoruz’ diyecekler. Çok uzun süredir verdikleri iki yanıttan biri bu. Bir diğeriyse ilgili yasa maddesini kopyalayıp bize göndermek.

‘Yasanın gereği yapılmadı’ deyip belgelerimizi vermiyorlar fakat neyin gereğinin yapılmadığını, herhangi bir eksik veya yanlış olup olmadığını söylemiyorlar. Böyle bir şey yok aslında. Mahkeme de onlara iki kere sorduğunda mahkemeye de söylemediler. İlgili yasa maddesini kopyalayıp ‘Bu yasaya uymadılar’ diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. 1.5 yıllık mahkeme süreci sonucunda bu yetmiyor tabi ki.”

‘Derdimiz İçişleri’ni mahkum ettirmek falan değil‘

Yerel mahkemede kazandıklarını hatırlatıp istinafta da kazanacaklarını söyleyen eş sözcü şöyle devam etti: “Çünkü davamız haklı bir dava. Bizim derdimiz İçişleri Bakanlığı’nı mahkum ettirmek falan değil. Bizim derdimiz bir an önce Anayasa’nın 68’inci maddesindeki hakkımızı kullanmak. İçişleri bir an önce bu dava silsilesini sonlandırıp bize belgemizi verirse mutlu oluruz ama zaten kazanacağız.”