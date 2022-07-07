Kuruluşu sekteye uğratılan Yeşiller Partisi: İçişleri, mahkemeye cevap vermiyor

Kuruluşu sekteye uğratıldığı için hukuki süreç başlatan Yeşiller Partisi’nin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, mahkemenin iki kez İçişleri Bakanlığı’na partinin kurulmama sebebini sorduğunu fakat yanıt gelmediğini bildirdi.

Fotoğraf: Instagram

İçişleri Bakanlığı’nca ‘alındı’ belgeleri verilmeyerek tüzel kişilik kazanması sekteye uğratılan Yeşiller Partisi’nin kuruluş başvurusunun üzerinden bir buçuk yılı aşkın süre geçti.

Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, hukuki süreç başlatmışlardı.

Urbarlı’nın Twitter üzerinden aktardığına göre Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, bugün üçüncü kez İçişleri Bakanlığı’na cevap için 15 günlük süre verdi.

Mahkemeden bugün gelen kararda iki ayrı talebe yer verildiğini söyleyen Urbarlı, bunlardan birinin Yeşiller Partisi’nden ‘başvuru dosyasının bir örneğinin istenmesi’ olduğunu söyledi.

Eş sözcüye göre bunun sebebi bakanlığın önceki kararlarda belgeleri yollamaması.

‘Politik blokaj ve hukuki müthiş istisnai durum‘

Urbarlı şunları kaydetti: “Yeşiller Partisi‘ne İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan politik blokaj ve hukuki müthiş istisnai durum hakkında sizlerle bugün elimize ulaşan mahkeme kararını paylaşıyorum. Temelde iki karar var gözüküyor. İlki Yeşiller Partisi‘ne, ikincisi de İçişleri’ne yönelik!

Fakat gelin biraz daha yakından bakalım. Bu karardan üç tane daha var. Yani mahkeme İçişleri’ne üçüncü kez (!!!) 15 günlük bir süre veriyor ve soruyor: Yeşiller Partisi’ni neden engelliyorsunuz? Fakat bakanlık yanıt vermiyor. Hukuk gerekeni yapamıyor, adaletsiz oluyor.

‘Yeter artık, bizimle dalga geçmeyin!‘

Bana, bunu okuyan sana ya da bir başkasına değil üçüncü 15 günlük süreyi, ikinci 15 günlük bir süre bile verilmezken İçişleri’ne müthiş bir istisna yaratılıyor. Fakat değil üç, 33 de olsa sonuç değişmeyecek. Bakanlık yaptığı işi savunamayacak. O zaman bu karar nedir?

Bir de ilk karar var. Verdiğimiz belgeleri bizden istiyor mahkeme! Neden? Çünkü geçen kararda Bakanlık’tan istedi ama alamadı. Şimdi 21 Eylül 2020’de verdiğimiz belgeleri bizden talep ediyorlar. Yoksa İçişleri belgeleri kayıp mı etti? Yeter artık. Bizimle dalga geçmeyin!”