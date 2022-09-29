Mahkeme, İçişleri’nin Yeşiller’e uyguladığı ‘politik blokaj’ı hukuka aykırı buldu

Ankara 8’inci İdare Mahkemesi Yeşiller Partisi’nin kurulmasını başvuruya ‘alındı’ belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’nın tutumunu hukuka aykırı buldu ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.

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Hedeflerini ‘dünyamızın iyice çıkmaza giren sorunlarına doğayı merkeze alan ve toplumların hiçbir ferdini geride bırakmayan somut ve gerçek çözümler üretmek’ olarak tanımlayan Yeşiller, 21 Eylül 2020’de gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim etmişti. Tüzel kişilik kazanamayan Yeşiller, hukuki süreç başlatmıştı.

Partinin eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı, son olarak 7 Temmuz’da mahkemenin İçişleri’ne üçüncü kez partinin kurulmama sebebini sorduğunu fakat yanıt gelmediğini bildirmişti.

Diken’e konuşan Urbarlı, bakanlığa istisna uygulandığını, belgeleri bakanlıktan alamayan mahkemenin davacı olan kendilerinden istediğini söyleyerek nihai karar beklediklerini bildirmişti.

Yeşil Gazete’nin haberine göre ‘alındı’ belgesinin verilmemesinin idarenin takdirine bağlı olmadığı dile getirilen mahkeme kararında şunlar dendi: “Davacılar tarafından sunulan belgelerde herhangi bir eksiklik bulunduğu yolunda idarece somut bilgi ve belge sunulmadığı gibi, davacıların yasal şartları taşımadığı yolunda bir tespitin de bulunmadığı anlaşılmış olup, alındı belgesinin verilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır.”

Bakanlığın tutumunun devamı halinde anayasayla güvence altına alınan siyasi parti kurma hakkının ihlal edileceğini ve telafisi güç veya imkansız zararlar oluşacağını belirten mahkeme işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Bundan sonra ne olacak?

Partinin merkez yürütme kurulu üyesi Özgür Özdemir’in Twitter’dan aktardığına göre bu zamana kadar kuruluşu hukuka aykırı biçimde sekteye uğratan İçişleri’nin mahkeme kararına uymaması ihtimali de var.

“Biz mahkeme kararını da alıp bakanlıktan alındı belgemizi bir kez daha isteyeceğiz” diyen Özdemir, bakanlık belgeleri hala vermezse ‘örgütlenme özgürlüğünün ihlali’ ve ‘mahkeme kararı uygulanmadığı için’ Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.