Kadıköy’deki patlamayı terör suçları bürosu soruşturacak

Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir binada patlama meydana gelmiş, üç kişi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili soruşturmayı terör suçları soruşturma bürosu yönetecek.

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Dün 19:00 civarında Kadıköy’de bir binada patlamalar meydana gelmiş, patlama sonucunda yangın çıkmıştı. Üç kişi de hayatını kaybetmişti.

DHA’nın aktardığına göre soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

Dün, İstanbul Valiliği, patlamanın nedeni olarak doğalgazı işaret ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgazdan meydana gelmediğini, İGDAŞ da dairede doğalgaz aboneliğinin olmadığını açıklamıştı.

İmamoğlu bugün de patlamanın meydana geldiği dairelerde doğalgaz aboneliğinin de, tesisatının da olmadığını söyledi. Ayrıca, binanın başka bir dairesinde doğalgaz aboneliği olmasına rağmen patlama meydana gelmediği bildirildi.