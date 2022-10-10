HDP: Soma’da atılan tekme neyse HDP’li vekile atılan tekmeler de odur

HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağının kırıldığı polis saldırısına ilişkin “Geçmişte çetelerinize boyun eğmedik, şimdi de alçakça saldırılarınıza boyun eğmeyiz” dedi.

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HDP ve çeşitli dernekler PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasının yıl dönümünde bazı illerde yürüyüş eylemi düzenleyerek, ‘tecrit’in kaldırılmasını istemiş, polisin sert müdahalesiyle birçok kişi gözaltına alınmıştı. HDP’li vekil Habip Eksik’in de bu müdahaleler sırasında ayağı kırılmıştı.

HDP’nin genel merkezinde basın açıklaması düzenleyen Günay, olaya Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un sessiz kaldığını da söyleyerek şunları dedi:

“Dün yapılan saldırılar sadece HDP’ye yönelik değildi. Başta Kürt halkı olmak üzere bu topraklarda yaşayan tüm halklara korku vermek, onları sindirmek amacını taşımaktadır. Yaptığımız eylem meşrudur yine olsa yine yaparız. Halklarımızı yayılmak istenen bu korku iklimine karşı cesur olmaya ve umutlu olmaya davet ediyoruz.

Her gün halkın tümüne dönük uygulanan bu şiddet sarmalı Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik ve Hakkâri Milletvekilimiz Sait Dede’ye yönelmiştir. Dünkü saldırılarda, PM ve MYK üyelerimiz ile 5 il eş başkanımızın da aralarında olduğu 183 kişi gözaltına alındı. Habip Eksik’in ayağı kırılmış, Sait Dede ise ağır yaralanmıştır. Bugün sokakta sürüklenen HDP vekili için sesini yükseltmeye herkesi davet ediyoruz. Sesimizi faşizme ve işkenceye karşı mücadele etmek için daha fazla yükseltmenin zamanıdır. Bizim cesaretten, mücadele etmekten, direnmekten ve kazanmaktan başka çaremiz yok. Meclis Başkanlığı Kürt halkının iradesini Meclis iradesi dışında görmektedir. Milletvekillerimize yönelik hiçbir saldırıya tepki vermeyen Meclis Başkanı, söz konusu uydurma senaryolarla yazılan fezlekeler olunca hızlı hareket etmekte, Anayasa’yı bile çiğnemekten beis görmemektedir.

Bu saldırıların, acizliğin ve hakikat karşısında duyulan korkunun sonucu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mafya ile iltisaklı Suç İşleri Bakanı Soylu’nun her zamanki gibi irin ve nefret dolu saldırılarından biliyoruz. Bu saldırıların ve işkencelerin doğrudan talimat vereni kendisidir. Her türlü suçun odağı haline gelmiş İçişleri bakanının son açıklaması bu işkenceleri sahiplenmek, gözdağı vermeye çalışmak ve suçu savunmaktır.

Soma’da atılan tekme ne ise bugün HDP’li vekile atılan tekmeler de odur, aynı siyasi şiddetin göstergesidir.”