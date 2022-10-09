‘Tecrit’ yürüyüşü: Polis saldırısında HDP’li vekilin ayağı kırıldı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümünde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahalede ağır darp edilen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağı kırıldı.

Fotoğraf: Twitter

HDP ve çeşitli dernekler Öcalan’ın tutuklanmasının yıl dönümünde bazı illerde yürüyüş eylemi düzenleyerek, ‘tecirt’in kaldırılmasını istedi.

Yürüyenlere polis sert müdahalede bulunurken HDP’li Habip Eksik, yaralandı. Dakikalarca yerde kalan Eksik’e çevredekiler müdahale etti, ambulans çağrıldı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Eksik’in ayağında iki kırık tespit edildi. Bacağı alçıya alınan Eksik, halen hastanede tutuluyor. Eksik’in, Ankara’ya götürülerek burada tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Eksik’in görüntülerini Twitter’dan paylaşan Özgürlük için Hukukçular Derneği Hakkari Şubesi’nden şu açıklama yapıldı: “Yüksekova’da bugün yapılması planlanan yürüyüşte çok sayıda üyemiz, parti üye ve yöneticileri darp edilerek gözaltına alındı. Vekiller de darp edildiler. Hukuksuzlukların takibini yapmak için alanda ve karakoldayız.”

ÖHD: Yüksekova’da bugün yapılması planlanan yürüyüşte çok sayıda üyemiz, parti üye ve yöneticileri darp edilerek gözaltına alındı. Vekiller de darp edildilerhttps://t.co/QzZaJIEwEm pic.twitter.com/ScIJH7bKcg — Diken (@DikenComTr) October 9, 2022

Diğer illerde gerçekleştirilen gösterilere de polis müdahale etti.