Valilik, HDP’li vekile polis saldırısını ‘orantılı’ buldu: Algı için kendini yere attı

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağının kırıldığı polis saldırısına ilişkin açıklama yapan Hakkari Valiliği, müdahalenin ‘orantılı’ olduğunu savundu. Valilik, ayağı kırılan vekilin ‘kendini yere atarak algı oluşturmaya çalıştığını’ öne sürdü.

Fotoğraf: Twitter

HDP ve çeşitli dernekler PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasının yıl dönümünde bazı illerde yürüyüş eylemi düzenleyerek, ‘tecrit’in kaldırılmasını istemiş; polisin sert müdahalesiyle birçok kişi gözaltına alınmıştı. HDP’li vekil Habip Eksik’in de bu müdahaleler sırasında ayağı kırılmıştı.

Yaşananlara ilişkin bir açıklama yayımlayan Hakkari Valiliği, vekilin ayağının kırıldığı olayda polisin müdahalesini ‘orantılı’ değerlendirdi.

Valilik, açıklamasında vekilin ‘kendini yere atarak algı oluşturmaya’ çalıştığını iddia etti: “Grup içindeki milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darp edildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır.”