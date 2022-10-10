İnfaz düzenlemesi: Gazeteci ve sosyal medya kullanıcılarına cezaevi yolu açılacak

ALTAN SANCAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın üzerinde çalıştıklarını duyurduğu infaz düzenlemesinde iki yıldan az hapis cezalarının ertelenmesinin önünün kesilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin bu haliyle gündeme gelmesi halinde gazeteci ve sosyal medya kullanıcılarına hapis yolu açılacak.

Fotoğraf: AA

Meclis Genel Kurulu’nda salı günü görüşmelerine devam edilecek ‘sansür yasası’ teklifinde 14 madde kabul edildi. Düzenlemenin bu hafta Meclis’te kabul edilmesi bekleniyor. Teklifin bu haliyle yasalaşması halinde teklifin 29’uncu maddesindeki ifadeyle ‘sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişi’ bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

AKP kulislerinde söz konusu düzenlemenin değiştirilebileceği ve cezanın iki yıla indirilebileceği konuşuluyor. Fakat düzenlemeden hapis cezasını öngören maddenin çıkarılmayacağının altı çiziliyor. Öte yandan teklifi savunan MHP’lilerden bu haliyle 29’uncu maddede tanımlanan fiilleri işleyenlerin cezaevine dahi girmeyecekleri itirazları yükseliyor.

Görüşmeler devam ederken Bozdağ’ın gündeme getirdiği infaz düzenlemesi, MHP’nin bu itirazına da çözüm getirecek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre infaz kanununda düzenleme iki yıldan az olan cezalara da hapis yolu açacak. Böylece yargılanan kişiler, aldığı ceza ne kadar düşük olursa olsun kısa bir süreliğine dahi olsa cezaevine girecek.

Bugünkü sistemde iki yıl ve daha az hapis cezası alanlar için hapis dışında çeşitli uygulamalara gidilebiliyor. Bu uygulamalar arasında erteleme, para cezasına çevirme ve denetimli serbestlik yer alıyor.

İnfaz yasasında AKP’nin hedeflediği düzenleme hayata geçirilirse çok sayıda gazeteci ve sosyal medya kullanıcısı hakkında açılan davalar nedeni cezaevine girebilecek.

ENAG’ı paylaşan hapse girebilecek

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) önce kendi yöntemleriyle hesaplayarak duyurduğu enflasyon verilerini paylaşmak, retweet etmek, haberleştirmek suç kapsamında sayılabilecek. Bunları yayanların cezaevine girmesi dahi olası hale gelecek.

Beklenen İstanbul depremi, 128 milyar doların akıbeti, askeri harekatlardaki gelişmeler ve daha nicelerini haberleştirmek savcıların yorumlarıyla suç kapsamına girecek ve mahkemeler de ceza verirse çok sayıda yurttaş cezaevine girecek. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in itiraflarını, ABD’ye iade edilmesine karar verilen Sezgin Baran Korkmaz’ın vereceği ifadeleri haberleştirenler soluğu adliyede alabilecek. Suçun kapsamına da bilginin doğru ya da yalan olduğuna da savcılar, hakimler ve haberin konusu olanlar karar verecek.

Öte yandan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle bundan sonra verilecek cezaların büyük bir bölümünde de verilecek cezalar hapis yoluyla infaz edilecek.

‘Demokrasi ve hukuk devleti açısından endişe verici‘

Düzenlemeyi Diken’e değerlendiren Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Avukatı Ülkü Şahin, durumu ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi:

“İnfaz düzenlemesine dair elimizde somut bir metin olmasa da Bakan Bozdağ’ın açıklamalarına göre iki yılın altında olan cezalara hapis cezası geliyor. Düzenleme yalnızca mecliste bir yıldan üç yıla hapis cezası öngören dezenformasyon suçunu değil, aslında gazetecilerin sık sık yargılandıkları hakaret, iftira gibi suçlar bakımından da ilgilendiriyor.

Öte yandan her ne kadar toplumdaki cezasızlık algısını kırmak için böyle bir düzenleme yapılıyorsa da bu düzenlemenin devamı olacak şekilde seçim öncesi af düzenlemesi de gündemde. Bu bakımdan mecliste ifade özgürlüğü zapturapt altına alınmak isterken bir yandan da düşünce suçunun kapsam dışı bırakıldığı olası bir af düzenlemesinin demokrasi ve hukuk devleti açısından endişe verici olduğunu düşünüyorum.”