Akşam Postası / 1 Temmuz 2022

Açlık sınırının altında: Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30’a yakın oranında zamla 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

DW yöneticisi, RTÜK’ün ‘keyfi’ uygulamasına çıkıştı: Yasal yollara başvuracağız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans için başvurmayan Amerika’nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle (DW) Türkçe haber sitelerine erişim, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendi.

Demirtaş, ‘ısıtılan çözüm süreci’yle ilgili gerçekleri anlattı: Yeniden mi başlıyor?

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘yeni çözüm süreci’ iddialarına ilişkin, AKP’nin atacağı her adımın ‘küçük ve ucuz seçim hesapları’ndan öte anlam taşımayacağını söyledi.

Anketler yol gösterdi, CHP ortak adayın eşkalini çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde pazar düzenlenecek altılı masa toplantısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının profilinin belirleneceği belirtildi.

Finlandiya Dışişleri bakanı: Türkiye’yle herhangi bir kişinin iadesini görüşmedik

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO zirvesinde Türkiye’yle ‘belirli grupların veya kişilerin iadesiyle ilgili konuşmadıklarını’ söyledi.

İddia: Eski AKP’li vekile, polisten silahlı ‘eleştirmeyeceksin’ mesajı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, partiyi eleştirse de ‘sonuna kadar’ savunan eski bir AKP’linin polislerce aracından indirilerek yere yatırıldığını ve silah çekildiğini yazdı: “‘Parti aleyhine konuşup muhalefetin eline koz vermeyi bırakın, hep destek tam destek’ mesajı verildi.”

MSB, şüpheli şekilde ölen askerin ailesine tazminat ödeyecek

Şüpheli bir şekilde ölen ve üç ay sonra cansız bedeni memleketine gönderilen Mustafa Araz isimli askerin ailesi, Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) açtığı tazminat davasını kazandı. MSB aileye 650 bin lira maddi tazminat ödeyecek.

Selçuk Tıp da Hekimlik Andı sansürünü deldi: Yönetim ışıkları kapatıp perdeyi çekti

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, yönetimin ‘sansür’ baskılarına rağmen mezuniyet töreninde Hekimlik Andı’nın orijinalini okudu. Bu esnada salonda ışıklar kapatıldı, o da yetmedi perde çekildi.

Ekonomist Manukyan kriptoda asıl sorunu anlattı: Bu çöküş öncekinden çok farklı

Kripto paraların önceki senelerden farklı olarak artık standart piyasalarla birlikte hareket etmeye başladığını söyleyen uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan’a göre asıl sorun kripto fonlarının ve sabit coinlerin şüpheye açık yapıları.

AFAD’dan Ankara ve çevresi için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarılarda, kuvvetli yağışların Ankara başta olmak üzere iç bölgelerde sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.