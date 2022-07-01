Maymun çiçeği geçiren hasta yaşadıklarını anlattı

30 yaşındaki ABD’li Matt Ford, iki hafta önce maymun çiçeğine yakalandı. Ateş, tüm vücutta titreme ve öksürük gibi semptomlar gösteren Ford, yaşadıklarını anlattı.

Fotoğraflar: Self

Self adlı siteye konuşan Ford, maymun çiçeği virüsünden haberdardı ama virüsün kendisine veya bir yakınına bulaşacağını düşünmüyordu. 17 Haziran’da, virüslü bir arkadaşıyla görüşen Ford hastalığa muhtemelen ten tene temas yoluyla yakalandığını dile getirdi.

Arkadaşının virüs kaptığını sonradan öğrenen Ford ilk başta şok yaşadı. Sonrasında vücudunu incelemeye ve internetten semptomları araştırmaya başladı. İç çamaşırını giydiği bölgede bazı noktalar fark etti. Bunlar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yayımladığı fotoğraflardaki noktalarda benziyordu. Ford, noktaları sivilcelere benzettiğini ancak daha detaylı bakınca sivilce olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Ertesi gün, Ford, internetten gördüğü semptomları yani ateş, tüm vücutta titreme ve öksürük gibi yoğun grip benzeri semptomlar yaşamaya başladı. Hastaneye gittiğinde yetkililer Ford hakkında detaylı bilgi edinmeye çalıştı. Doktorlar, Ford’un nerelere gittiğini, kimlerle temas ettiğini ve virüsü başka kimlere bulaştırabileceğini anlamaya çalışıyordu. Ford, o günden sonra doktorların her gün kendisini arayıp semptomları sorduğunu ama semptomlarla nasıl baş edeceğiyle ilgili herhangi bir tavsiye vermediğini söyledi.

Ford, hafta sonu sık sık terlemeye başladığını ve vücudundaki lekelerin arttığını dile getirdi. Doktorla uzaktan görüntülü görüştükten sonra pazartesi yüz yüze görüşmeye giden Ford, hastaneye arka kapıdan girdiğini ve doktorların Covid-19 tarzı koruyucu bir kıyafet giydiklerini dile getirdi. Ford, doktorun lekelerden birkaç sürüntü örneği aldığını ve reçetesiz satılan ağrı kesicilerden verdiğini söyledi. Ford’un aktardığına göre genel hava “Bunu seninle birlikte öğreniyoruz” yönündeydi yani doktorların da bilgisi yetersizdi.

İlerleyen günlerde semptomların hızla ilerlediğini, noktaların ağrıttığını ve uyuyamadığını söyleyen Ford, doktora gidip başka ilaçlar aldı. Ford, ilk doktor randevusundan sonra ABD Sağlık Dairesi’nden pozitif test sonucunu ve iyileşene kadar kendisini izole etmesi gerektiğini bildiren bir mektup aldığını belirtti. Daire’ye göre iyileşme, noktaların kabuklanıp iyileşmesi şeklinde tanımlanıyor.

Ford, arkadaşıyla görüşmesinden yaklaşık iki hafta sonra normale döndüğünü ve semptomların ortadan kalktığını söylüyor. Ford’un aktardığına göre göre noktaların yerinde bazı lekeler kalmış.