İstanbul’da enflasyon üç haneye dayandı

İstanbul Ticaret Odası, haziran İstanbul enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul’da enflasyon aylık bazda yüzde 4,03 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 94,2’ye yükseldi. Bu, son 24 yılın en yüksek oranı.

Fotoğraf: Reuters

Haziran 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 5,16, konut harcamaları yüzde 5,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 4,55, gıda harcamaları yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 3,72, ev eşyası harcamaları yüzde 3,57, giyim harcamaları yüzde 2,12 ve diğer harcamalar grubu yüzde 0,52 arttı.

Haziran 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre yakacak ve enerji maddeleri grubu yüzde 15,11, gıda maddeleri grubu yüzde 10,34, kimyevi maddeler grubu yüzde 8,06, mensucat grubu yüzde 6,75, işlenmemiş maddeler grubu yüzde 5,33, inşaat malzemeleri grubu yüzde 3,52 artış, madenler grubu yüzde 1,00 azaldı.

Enflasyonda her ay yeni zirve

İstanbul enflasyon oranında her ay yeni zirve görülüyor. İstanbul’daki yıllık enflasyon oranı sırasıyla şöyle:

Kasım 2021: Yüzde 24,05

Aralık 2021: Yüzde 34,18

Ocak 2022: Yüzde 50,91

Şubat 2022: Yüzde 55,32

Mart: 2022: Yüzde 63,25

Nisan 2022: Yüzde 79,97

Mayıs 2022: Yüzde 87,35

Haziran 2022: Yüzde 94,2