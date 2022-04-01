Son 20 yılın zirvesinde: İstanbul’un enflasyonu yüzde 60’ı geçti

İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 63,25’i gördü. Martta aylık artış 6,29.

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İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Nisan Pazartesi açıklanacak resmi enflasyon için de öncü verilerden biri.

TÜİK resmi enflasyonu son olarak şubatta yüzde 54,44 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda ortaya çıkan İstanbul’daki yıllık enflasyon 2002’den beri en yüksek seviye.

Toptan fiyatlardaki yıllık enflasyonsa yıllık yüzde 65,59, aylık 7,65.