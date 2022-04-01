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Yaramazlara biraz batar!

Son 20 yılın zirvesinde: İstanbul’un enflasyonu yüzde 60’ı geçti


İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 63,25’i gördü. Martta aylık artış 6,29.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Nisan Pazartesi açıklanacak resmi enflasyon için de öncü verilerden biri.  


TÜİK resmi enflasyonu son olarak şubatta yüzde 54,44 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda ortaya çıkan İstanbul’daki yıllık enflasyon 2002’den beri en yüksek seviye.

Toptan fiyatlardaki yıllık enflasyonsa yıllık yüzde 65,59, aylık 7,65.

Kaynak: İTO

TÜİK’e göre şubatta enflasyon yüzde 54,44

Piyasaya göre martta enflasyon yüzde 60’ı aşacak

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