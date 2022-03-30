Piyasaya göre martta enflasyon yüzde 60’ı aşacak

Bloomberg HT’nin enflasyon anketinde martta ortalama enflasyon beklentileri yüzde 61,4’e çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon şubatta yüzde 54,44’ü gördü. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca yüzde 120’nin üstünde veriliyor.

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu verileri artış ivmesi martta da devam etmişti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin düzenlediği ankete göre de 23 kurumun mart için ortalama enflasyon beklentisi yıllık 61,4 seviyesine yükseldi.

Katılımcılar bir önceki aya göre artışın yüzde 5,6 olacağını öngördü.

Mart için yıllık bazda en düşük beklenti aylık yüzde 58,40, en yüksek beklenti yüzde 63,40.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurum, yüzde 45’lik artış öngörüyor. Şubatta yıl bu yüzde 35 seviyesindeydi.