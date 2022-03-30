Diken

Yaramazlara biraz batar!

Piyasaya göre martta enflasyon yüzde 60’ı aşacak


Bloomberg HT’nin enflasyon anketinde martta ortalama enflasyon beklentileri yüzde 61,4’e çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon şubatta yüzde 54,44’ü gördü. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca yüzde 120’nin üstünde veriliyor.


Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu verileri artış ivmesi martta da devam etmişti.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin düzenlediği ankete göre de 23 kurumun mart için ortalama enflasyon beklentisi yıllık 61,4 seviyesine yükseldi.

Katılımcılar bir önceki aya göre artışın yüzde 5,6 olacağını öngördü.

Mart için yıllık bazda en düşük beklenti aylık yüzde 58,40, en yüksek beklenti yüzde 63,40.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurum, yüzde 45’lik artış öngörüyor. Şubatta yıl bu yüzde 35 seviyesindeydi.

TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG’a göre şubatta enflasyon yüzde 123,8

TÜİK’e göre şubatta enflasyon yüzde 54,44

SON HABERLER

Demirtaş ve Mızraklı artık aynı hücrede

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Selçuk Mızraklı’yla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.