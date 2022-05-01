İstanbul’un enflasyonu yüzde 80’i gördü

İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 79,97’yi gördü. Nisan’da aylık artış 11,36.

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İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Mayıs Perşembe açıklayacağı resmi enflasyon için de öncü verilerden biri.

TÜİK mart ayında yıllık resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Yıllık enflasyon bağımsız araştırma kurumlarına göre yüzde 150’ye yakın.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarla belli olan İstanbul’daki yıllık enflasyon 2002’den beri en yüksek seviye.

Toptan fiyatlardaki yıllık enflasyonsa yıllık yüzde 73,21, aylık 5,33.