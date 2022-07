İki ayak, dört pati: Yedi yılda yürüyerek dünya turu

Tom Turcich dünyayı yürüyerek dolaşan 10’uncu insan oldu. Bu macerasında ona eşlik eden patili dostu ise dünyayı dolaşan ilk köpek.

Fotoğraf: Tom Turcich

Yedi yıl, 48 bin kilometre sonra ABD New Jersey’li Turcich ve köpeği Savannah 21 Mayıs’ta dünya turunu tamamladı. Dünya turuna hazırlanması ise çok daha uzun.

Sokakta kutlamayla karşılandığı Haddon Township’teki aile evinden CNN Travel’a konuşan Turcich “Gerçeküstüydü. Dünya turunun nasıl biteceğini uzun süredir hayal ediyordum. Sonunda bittiğinde ilk hissettim rahatlamaydı. 15 yıldır hayatımı domine eden bir şeydi. Sonunda ardımda bırakmak inanılmaz bir his” dedi.

Dünyayı dolaşma fikrinin tohumları 2016’da yakın bir arkadaşını jet ski kazasında kaybettiğinde atılmış: “Çok iyi bir insandı, benden çok daha iyiydi. Bir anda benim de bir gün öleceğim ve bunun her an olabileceği fikri içime otururdu. Her şeyi yeniden değerlendirmeye başladım.”

Hayatında daha çok seyahate ve maceraya ihtiyacı olduğunu düşünüp neler yapabileceğini araştırırken karşısına Steven Newman çıkar: Guinness Dünya Rekorları’dan tescilli, dünyayı yürüyerek dolaşan ilk insan.

Dünyayı anlamanın, insanların nasıl yaşadığını görmenin bir yolu olarak dünyayı yürüyerek dolaşmaya karar verir.

Aklına koyduktan sonra bunu nasıl gerçekleştirebileceğini planlamaya başlayan genç üniversite öğrenciliği sırasında yazları çalışarak ve ailesinin yanında yaşamaya devam ederek iki yıl yetecek kadar para biriktirmeyi başarır.

Yola çıkmadan kısa bir süre önceye beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ölen arkadaşını tanıyan yerel bir şirketin sahibi planlarını öğrenip seyahatine sponsor olmak ister.

Fikir aklına düştükten neredeyse dokuz yıl sonra Turcich dünya turunun ilk adımlarını atar. 26’ncı yaş gününe az bir süre kala, 2 Nisan 2015’te yürüyüş malzemeleri, uyku tulumu, laptop, fotoğraf makinesi ve yiyeceklerini koyduğu plastik kasayı bir bebek arabasıyla yanında taşıdığı macerasına başlar.

Rotasını belirlerken dikkat ettiği iki şey vardır: Bütün kıtlara uğramak ve mümkün olduğunca az bürokratik dertle uğraşarak seyahat edebildmek.

Başlangıçta beş yıl altı ay kadar sürmesini planladığı seyahati yedi yol sürer. Gecikmenin iki nedeni vardır; elbette pandemi, ve öncesinde bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastalanıp birkaç ay boyunca dinlenmek zorunda kalması.

Macerasının kaçınılmaz şekilde iyi ve kötü anları olur. Türkiye ve Özbekistan’da davet edildiği yerel düğünler ile Panama’da yaşadığı bıçaklanma tehdidi.

New Jersey’den yola çıktığında ilk durağı Panama olur. Seyahatinin yaklaşık dördüncü ayında Teksas’ta bir barınaktan sahiplendiği Savannah ona eşlik etmeye başlar.

Başta köpek almak gibi bir niyeti olmasa da özellikle kamp yaptığı alanlarda kendini rahat hissetmeyip sürekli ‘Bir ses mi geldi’ tedirginliğinde uyanmasıyla tüylü bir eşlikçinin iyi olabileceğini düşünür ve haklı çıkar: “Savannah harika. Bu anları paylaşacak birinin olması çok güzel.”

Yollarda tamamlanan ilk yılın ardından Turcich internet üzerinde de paylaştığı yolculuğunu için takipçilerinden bağış kabul etmeye başlar.

İkinici yılının çoğu Bogota, Kolombiya’dan Uruguay’a yürümekle geçer. Oradan bir botla Antarktika’ya…

Tam da bu sıralarda Savannah ile Avrupa’ya gidebilmek için gerekli belgeleri toplamak üzere kısa bir süreliğine evine geri döner.

Avrupa’ya varan ikili İrlanda ve İskoçya’ya uzanırken tam da bu sıralarda hastalanınca maceraya ara vermek zorunda kalır. İyileşmek için bir süreliğine yine evine dönmek zorunda kalan Turcich 2018 mayısta yürüyüşüne Kopenhag’dan devam eder.

Arada devem edip edemeyeceğini sorguladığını itiraf etse de Turcich hiçbir zaman ciddi anlamda vazgeçmeyi düşünmemiş: “Kötü hissettiğim, ben burada ne yapıyorum ya diye düşündüğüm zamanlar oldu. ‘Aileme arkadaşlarımla olabilirdim ama onun yerine bu soğukta Almanya’da yağmur altında yürüyorum.’ Ama hiçbir aşamada bırakmazdım. Daha başlamadan sekiz yıl önce bile bu yürüyüşü düşünüyordum. Dolayısyla birkaç yılda bırakmak delilik olurdu.”

İspanya, Fransa, Portekiz, Kuzey Afrika, Fas, Cezayir, Yunus, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan…

Boğaz’ı da yürüyerek geçti

Ardından Türkiye’ye gelen Turcich özel izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti.

Azerbaycan’a geçtiğinde pandemi başladı, altı ay boyunca ülkeden ayrılamdı.

İkili dünya turu sırasında altı kıta ve 38 ülkede yürüdü, çoğu geceyi kamp yaparak geçirdi.

Guinness Dünya Rekorları’nın yürüyerek dünya turu şartları dört kıtaya geçmek ve 30 bin kilometre katetmek. Turcich bu şartları sağladı.

Savannah ile birlikte günde ortalama 29-338 km arası yürüdü.

Şimdi evinde, uzunca bir süre bir yere gitmeyi planlamıyor. Planı anılarını yazmak. Hayatının çok büyük bir kısmı dünyayı dolaşarak gecen Savannah ise tek bir yerde yaşamaya alışmaya çalışıyor.